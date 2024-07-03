Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! İstanbul'da eş dehşeti...
Pendik'te boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Safiye Bıçak eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla defalarca vurularak öldürüldü. Katil Bıçak eşini öldürdükten sonra evine çıkarak balkondan etrafa tehditler savurdu. İşte detaylar...
Pendik'te 2 çocuk annesi Safiye Bıçak boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SONRASI BOŞANMA KARARI
Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.
EŞİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ' DİYE BAĞIRIYORDU
Mahalle sakini Şenay Yelden, "Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Biz sadece kadını yerde yatıyor halde gördük. Sabah kardeşiyle beraber işe gidiyormuş. Çöpü atayım demiş kardeşine. Takip ediyormuş eşi. Yukarıdan aşağı inmiş. Silah sıkmış oradan yukarı çıkmış. Tehdit etmeye devam ediyordu. Ölen kadın alt katta oturuyordu. Diğeri üstte oturuyordu. 2 çocukları var, bir kız bir erkek" dedi.
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