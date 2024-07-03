Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! İstanbul’da eş dehşeti...

EŞİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.