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Freni patlayan otomobil paramparça olup yola saçıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:14
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Freni patlayan otomobil paramparça olup yola saçıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde freni patlayan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarpıp paramparça oldu. Otomobilin kopan motoru ve parçalarının yola saçıldığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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