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Van'da 2,5 ayda 69 ton inci kefali ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:37
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Van’da 2,5 ayda 69 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle döndü. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında süren göç yolculuğunda, yavru inci kefallerinin de annelerinin izinden göle dönüş yolculuğu devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2,5 ayda yapılan denetimlere ilişkin, "Denetimlerde 16 tonu canlı olmak üzere toplam 69 ton inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar yaşam alanları olan sulara iade edildi. Kaçak avcılık yapan 185 kişiye de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 bin 300 metre uzunluğunda ağ ile 180 diğer ağ malzemelerine de el konuldu" dedi.

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