02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilecik'te feci kaza! Takla atan arabada 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 09:31
ABONE OL
Bilecik’te feci kaza! Takla atan arabada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan panelvandaki 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör