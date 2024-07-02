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Tunca Nehri'nde kuraklık baş baş gösterdi!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:50
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Tunca Nehri’nde kuraklık baş baş gösterdi!

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

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