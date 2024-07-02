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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe! 13 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:51 Güncelleme: 02.07.2024 11:05
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe! 13 terörist sarı torbada

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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