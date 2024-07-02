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Kırklareli'nde anız yangınları! 80 dekar alan zarar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 10:46
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Kırklareli’nde anız yangınları! 80 dekar alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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