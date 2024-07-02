Torbalı’daki patlamada ihmaller zinciri! Ne ruhsat var ne yetki belgesi! 5 kişinin öldüğü olayda ’bu kadar da olmaz’ dedirten detaylar...

KEPENG İNSANLARIN ÜZERİNE UÇMUŞ

Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.

Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.

OLAY

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.