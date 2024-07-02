Torbalı'daki patlamada ihmaller zinciri! Ne ruhsat var ne yetki belgesi! 5 kişinin öldüğü olayda 'bu kadar da olmaz' dedirten detaylar...
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken patlamaya neden olan tüp değiştirme işini yapan ve şu an tutuklu bulunan M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı da ortaya çıktı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.
TÜP DEĞİŞTİRME YETKİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
İş yeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi. M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi.
12 SAAT BOYUNCA GAZ SIZMIŞ
Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı.
İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.
KEPENG İNSANLARIN ÜZERİNE UÇMUŞ
Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.
Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.
OLAY
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.
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