Kötü koku ihbarı sonucu bulundu! Eve giren ekipler baygınlık geçirdi
Diyarbakır'da bulunan bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler Celal Ö. isimli vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesede müdahale sırasında sağlık görevlileri kötü koku nedeniyle fenalaştı.
Diyarbakır'da 12 katlı apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün (56) evinde koku gelince komşular, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Müdahale sırasında sağlık görevlileri koku nedeniyle fenalaşınca, takviye ekip istendi.
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede meydana geldi. Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden koku geldiği ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı.
OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi.
Kokunun binayı sardığı olayda polis, durumu savcıya bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Celal Ö.'nün kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor.
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