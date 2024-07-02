Kötü koku ihbarı sonucu bulundu! Eve giren ekipler baygınlık geçirdi

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı.