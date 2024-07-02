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AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.07.2024 18:11 Güncelleme: 02.07.2024 19:01
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AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti!

Rize'de AK Partili eski belediye başkanından acı haber geldi. Ardeşen ilçesinde ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile bir şahıs arasında çıkan tartışma gerilim yükselince silahlı kavgaya döndü. Kavgada vurulan eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı.

SİLAHLA VURULDU

Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüşdü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti.

Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI: 2 KİŞİ YAKALANDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA:

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında Atatürk Caddesi'ndeki özel bir iş yerinde başlayan tartışmanın caddeye taştığı belirtildi.

Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflardan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçleri tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış, bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."

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