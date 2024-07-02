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Adana'da 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi! Bizans dönemine ait...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 10:44
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Adana’da 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi! Bizans dönemine ait...

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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