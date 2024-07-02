Tarlada oynayan çocuk bıçağın üzerine düştü! Kanlar içerisinde kaldı...

BIÇAK BEDENİNE SAPLANDI

Bıçağın vücuduna saplandığı çocuk acı içinde feryat ederken, ailesi ve çevredekiler yardımına koştu. Göğsüne saplanan bıçakla kanlar içerisinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yıldız K., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.