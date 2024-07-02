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Tarlada oynayan çocuk bıçağın üzerine düştü! Kanlar içerisinde kaldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 08:40 Güncelleme: 02.07.2024 08:41
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Tarlada oynayan çocuk bıçağın üzerine düştü! Kanlar içerisinde kaldı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada koşarken ayağının takılması üzerine yerdeki bıçağın üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada koşarken ayağının takılması sonucu düşen Yıldız K.'nın (10) göğsüne, yerde bulunan bıçak saplandı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin çocuğu 10 yaşındaki Yıldız K., patates tarlasında koşarken, dengesini kaybedip yerdeki bıçağın üzerine düştü.

BIÇAK BEDENİNE SAPLANDI

Bıçağın vücuduna saplandığı çocuk acı içinde feryat ederken, ailesi ve çevredekiler yardımına koştu. Göğsüne saplanan bıçakla kanlar içerisinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yıldız K., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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