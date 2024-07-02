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Eskişehir'de motosiklet yayalara çarptı! Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 06:05
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Eskişehir’de motosiklet yayalara çarptı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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