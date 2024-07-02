Doğum günü kutlamasında kan aktı!

Alınan bilgiye göre, Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.