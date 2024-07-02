Doğum günü kutlamasında kan aktı!
Son dakika haberine göre Çorum’da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.
Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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