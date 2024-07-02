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Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:23
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Samsun’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

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