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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 12:48
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Şanlıurfa’da sulama kanalına giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu. Sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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