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Adana'da orman yangını! Çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale...

Giriş: 02.07.2024 12:39 Güncelleme: 02.07.2024 13:55
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Adana’da orman yangını! Çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale...

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını yakınlardaki bahçe yoluyla ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. İşte detaylar...

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