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Milli Saraylar'a ziyaretçi akını! İlk 6 ayda 3 milyon 945 bin kişi gezdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 12:52
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Milli Saraylar’a ziyaretçi akını! İlk 6 ayda 3 milyon 945 bin kişi gezdi

Son dakika haberine göre Milli Saraylar Başkanlığına bağlı tarihi yapılar ve müzeler, 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

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