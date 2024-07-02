Bolu D-100’de katliam gibi kaza! Araç ortadan ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı

2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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