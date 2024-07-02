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Ordu'da iş yerinden hırsızlık! 3 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 11:39
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Ordu’da iş yerinden hırsızlık! 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 taşlama makinesi, 1 çekiç ile 1 keser ele geçirildi.

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