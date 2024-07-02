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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 11:34
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Adana’da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'da polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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