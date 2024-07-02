02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de kumar operasyonu! 127 kişiye para cezası

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 12:57
ABONE OL
İzmir’de kumar operasyonu! 127 kişiye para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki işletmede kumar oynarken yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira ceza verildi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör