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Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 15:04
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Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı

Van-Başkale kara yolu kenarındaki çukura girip istinat duvarını aşan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.

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