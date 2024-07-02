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Panama'nın yeni Devlet Başkanı Jose Raul Mulino yemin etti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 06:03
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Panama’nın yeni Devlet Başkanı Jose Raul Mulino yemin etti

Son dakika haberine göre Orta Amerika ülkesi Panama'da 5 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri kazanan Jose Raul Mulino, yemin ederek görevine resmen başladı. Zor bir görevin kendilerini beklediğinin bilincinde olduklarını dile getiren Mulino, "Bizden sonraki nesillere daha fazla imkan bulabilecekleri güçlü bir Panama bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

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