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Uşak’ta korkutucu kaza: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 17:13
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Uşak’ta korkutucu kaza: 3 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi ise Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.D. yönetimindeki 64 AAG 814 plakalı otomobil ile O.S. idaresindeki 64 KC 942 otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralanan 3 kişi ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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