Uşak’ta korkutucu kaza: 3 yaralı
Uşak’ta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi ise Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, K.D. yönetimindeki 64 AAG 814 plakalı otomobil ile O.S. idaresindeki 64 KC 942 otomobil çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralanan 3 kişi ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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