Ramazan Hoca’nın katilinden dehşet veren savunma: Cinayeti kafamda kurguladım

''CİNAYETİ KAFAMDA KURGULADIM''

Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, ''Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım'' ifadelerini kullandı.