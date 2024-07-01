Ramazan Hoca'nın katilinden dehşet veren savunma: Cinayeti kafamda kurguladım
Fatih’te ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esnasında dehşet veren bir savunma yapan katil ‘’Sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum’’ dedi.
Fatih'te 31 Ocak 2024'de ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri'' isimli çay ocağında 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut'un (24) yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı dosyayı yeni aldığını belirterek, ''Ek savunma için süre talep ediyorum. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişki rapor alınmasını talep ediyoruz. Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınması gerekmektedir'' şeklinde konuştu.
''CİNAYETİ KAFAMDA KURGULADIM''
Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, ''Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım'' ifadelerini kullandı.
Müşteki avukatı Akif Eringin ise ifadesinde, ''Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde 'bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm' demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.
AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalarda yaptığı savunmaları, akıl hastalığına dair herhangi bir beyanlarında belirtinin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir raporun bulunmaması gerekçeleriyle Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi. Sanık avukatına esasa ilişkin savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.'nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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