Uşak’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarptı yan yattı: 11 yaralı





Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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