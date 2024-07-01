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Uşak'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarptı yan yattı: 11 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 07:16
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Uşak’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarptı yan yattı: 11 yaralı

Uşak'ta Hatay-İzmir arasında sefer yapan yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otobüste bulunanlardan 11'i yaralanırken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.



SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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