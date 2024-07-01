Firari Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade dilecek mi? Gözler ABD’de...

'HUKUKA AYKIRIDIR' SAVUNMASI

VOA'nın haberine göre; Kelleher, "Bu videonun Türk basınında yayınlanması ve kamuoyuna yansıması, Cihantimur'un bir genç olarak mahremiyetinin aşırı derecede ihlal edilmesi nedeniyle hukuka aykırıdır" dedi.

HALEN TUTUKLU BULUNUYOR

Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verildi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.