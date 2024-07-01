Diyarbakır’da yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı





Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet M., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Mehmet M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ahmet M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü Y.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN