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Diyarbakır'da yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 06:42
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Diyarbakır’da yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da gece saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs 2 yayaya çarptı. Feci olayda yayalardan biri hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı. Yanlarında bulunan küçük kız çocuğu olayı yara almadan atlatırken, şoför gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, yanlarındaki küçük kız çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki 21 M 0490 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ile ağabeyi Mehmet M.'ye (53) çarptı. Kaza esnasında Ahmet M.'nin kızı Semanur M. ise yara almadan kurtuldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet M., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Mehmet M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ahmet M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü Y.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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