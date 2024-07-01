01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da dehşet veren olay! Motosikletle takip ettiler tabancayla başından vurdular

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 01.07.2024 19:39
ABONE OL
Adana’da dehşet veren olay! Motosikletle takip ettiler tabancayla başından vurdular

Adana'da motosikletli 2 şüpheli, takip ettikleri otomobil sürücüsü Yakup Bozkurt'u, tabancayla başından vurarak öldürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahhallesi 13324. Sokak'ta meydana geldi.

Yakup Bozkurt, 01 ATZ 083 plakalı otomobiliyle Obalar Caddesi'nde seyir halindeyken, motosikletli 2 şüpheli aracı takip etmeye başladı.

Takip edildiğini anlayan Bozkurt, ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada motosikletteki şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri Bozkurt'un başına isabet etti. Vurulan Bozkurt'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir kamyonete çarptı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Bozkurt'un cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör