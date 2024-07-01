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İzmir'de çorbacıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 16:24 Güncelleme: 01.07.2024 16:28
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İzmir’de çorbacıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda çıkan kavgada Muhammet G.'nin (24), Serhat Çizme'yi (30) tabancayla öldürüp, yanındaki kardeşi Sercan Çizme (26) ile diğer müşterilerden H.B.'yi yaraladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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