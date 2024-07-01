Önce taksiyi ardından lüks aracı gasp etti! Eskişehir’de hareketli gece

Yapılan araştırmada şüphelinin aynı mahallede 26 SA 626 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü de bıçak zoruyla gasbederek araçla kaçtığını belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm polis ekipleri şüpheli Kaan Ali E.'yi yakalamak için seferber oldu. Lüks otomobille kaçan Kaan Ali E., Odunpazarı ilçesindeki Akcami Mahallesi'nde polisin yolu kapatması sonucu yakalandı.