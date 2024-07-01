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Bursa’da kan donduran olay! Çobanla tarla sahibi tartışmasında kan aktı | Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 01:49
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Bursa’da kan donduran olay! Çobanla tarla sahibi tartışmasında kan aktı | Çok sayıda yaralı var

Kan donduran olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Doğancı Mahallesi'nde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Gözü dönen oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Çoban ve oğlu gözaltına alınırken, ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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