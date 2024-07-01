01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Giriş: 01.07.2024 15:33
ABONE OL
Mersin’de orman yangını! Kontrol altına alındı

Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör