Samsun Valiliği uyardı! Yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgar yolda





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dalga yüksekliğinin artması ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre Samsun sahilinin tamamında bugün rüzgar hızının 20 deniz miline ve dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.



Kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar da sahil kısımlarında sürekli olarak devriye atarak, denize girmeyi düşünen vatandaşları uyardı.

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