01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskiyen puşideler Tokat'ta yeniden ilmek ilmek işleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:54 Güncelleme: 01.07.2024 14:55
ABONE OL
Eskiyen puşideler Tokat’ta yeniden ilmek ilmek işleniyor

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı hanedan türbelerinin puşidelerini yeniliyor. 2019'da başlattıkları "Puşide Projesi" kapsamında altı puşideyi tamamlayan enstitü, şimdi Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi Rabia Sultan için özel bir puşide hazırlıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör