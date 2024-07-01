Marmaris’te yangın! Alevler ahırı kullanılamaz hale getirdi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir ahırda samanların alev alması sonucu çıkan yangın panikletti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yangın, Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Değirmenyanı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir arsa içinde bulunan ahır ve samanlık olarak kullanılan yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangında tamamen yanan ahır kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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