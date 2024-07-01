01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı, şiddetli çarpışmada yaralanan olmadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 15:44
ABONE OL
Kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı, şiddetli çarpışmada yaralanan olmadı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gülveren ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör