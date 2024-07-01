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Kuzey Marmara'da feci kaza! Bariyerleri aştı şarampole devrildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 13:59 Güncelleme: 01.07.2024 14:20
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Kuzey Marmara’da feci kaza! Bariyerleri aştı şarampole devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon yol kenarında bulunan bariyerleri de aşarak şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, kamyon bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda, şoförünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, A.D.G.'nin kullandığı 34 DOR 560 plakalı bir zincir markete ait ürünleri taşıyan kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.



SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR
Kazada sürücü A.D.G. ile yanında bulunan H.T. kamyon içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

PARÇALAR ÇEVREYE SAÇILDI
Kazada, kamyon parçalanırken içindeki ürünler de çevreye saçıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon, uzun çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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