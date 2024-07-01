Kuzey Marmara’da feci kaza! Bariyerleri aştı şarampole devrildi





SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

Kazada sürücü A.D.G. ile yanında bulunan H.T. kamyon içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.