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Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasında silahla yaralama zanlısı adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 13:56 Güncelleme: 01.07.2024 14:04
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Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasında silahla yaralama zanlısı adliyeye sevk edildi

Samsun'da sosyal medya üzerinden küfürleşme yüzünden bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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