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Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın son yolculuğuna uğurlandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:34
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Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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