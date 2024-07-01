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Kütahya'da çifte cinayet! Gözaltına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 22:13
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Kütahya’da çifte cinayet! Gözaltına alındı

Kütahya'da 19 yaşındaki genç, annesini silahla vurarak öldüren üvey babasını öldürdü. Katil zanlısı Mert F. Ş. (19) polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.

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