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Kayıp profesör Bekir Karasu'dan acı haber! Cinayet soruşturmasında 5 gözaltı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 20:32 Güncelleme: 01.07.2024 20:36
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Kayıp profesör Bekir Karasu’dan acı haber! Cinayet soruşturmasında 5 gözaltı var

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra aracına bindi ve bir daha gören olmadı. 4 gündür aranan Karasu'dan acı haber geldi. Porsuk Çayı'nda cesedine ulaşılan Karasu'nun elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bulundu. Cinayet Büro ekipleri tarafından çalışma kapsamında olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'nun cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, Prof. Dr. Karasu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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