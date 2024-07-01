Kayıp profesör Bekir Karasu’dan acı haber! Cinayet soruşturmasında 5 gözaltı var

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'nun cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Prof. Dr. Karasu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.