01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakkari'de korkunç kaza! TIR ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 22:43
ABONE OL
Hakkari’de korkunç kaza! TIR ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezi girişinde meydana geldi.

Sürücü isimleri öğrenilemeyen tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay sonrası bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör