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Kovanı açıp yemyeşil balı görünce şaşkına döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:38 Güncelleme: 01.07.2024 14:38
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Kovanı açıp yemyeşil balı görünce şaşkına döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşın kovanlarından birinde tespit ettiği yeşil renkteki bal, görenleri hayrete çevirdi. Artvin’in Ardanuç ilçesinde de keşfedilen yeşil balın kilosunun 20 bin liradan satıldığını belirten arıcı Ali Uyar, “Fenoliklere bakıldığında belki çok değerli içerikleri vardır anti bakteriyel özelliktedir şifalı diyebiliriz ama 20-30 bin lira edecek kadar değerli midir o tartışılır“ dedi.

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