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Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:43 Güncelleme: 01.07.2024 14:43
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Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. Helikopter destekli söndürme çalışması havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı.

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