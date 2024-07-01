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Diyarbakır'da 'ruhsat' operasyonu! Çok sayıda silah ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 20:01
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Diyarbakır’da ’ruhsat’ operasyonu! Çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süresi geçtiği halde ruhsatını yenilemeyen ve ruhsatsız silah bulunduran kişiler için düğmeye basıldı. Operasyonda 6'sı ruhsatsız 15 silah ele geçirildi.

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