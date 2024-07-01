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Anız yangını ile zarar gören tarlada leylek sürüleri ilginç bir görüntü oluşturdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:00 Güncelleme: 01.07.2024 11:02
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Anız yangını ile zarar gören tarlada leylek sürüleri ilginç bir görüntü oluşturdu

Kahramanmaraş'ta leylek sürüsü anız yangını ile zarar gören tarlanın ortasında kaldı. Bir müddet bölgede kalan leylekler daha sonra ayrıldı.

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