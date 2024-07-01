İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
İzmir'de dün yaşanan patlama sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tüpü değiştiren şahıs ile işletme sahibinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde şırdancı olarak işletilen bir restoranda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamada, hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tüpü değiştirdiği ileri sürülen M.K. ile işletme sahibi G.K.'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde, dün saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu.
Tüpün patladığı binada ciddi hasar oluşurken, diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar gördü. İhbarla olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.
Olayın ardından restoranda bulunan malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Görevlendirilen iki müfettiş tarafından yürütülen soruşturma da sürüyor. Patlamanın ardından gözaltına alınan tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. AFAD ile jandarma ekiplerinin de olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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