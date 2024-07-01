İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Olayın ardından restoranda bulunan malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Görevlendirilen iki müfettiş tarafından yürütülen soruşturma da sürüyor. Patlamanın ardından gözaltına alınan tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. AFAD ile jandarma ekiplerinin de olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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