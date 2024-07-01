Patpat şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan İsmail Onur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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